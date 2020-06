Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO TERNANA – I segni del lungo stop causato dalla pandemia sono stati evidenti sulle prestazioni di Juventus e Inter che sono uscite sconfitte, rispettivamente, in finale e semifinale di Coppa Italia. Sarà difficile recuperare immediatamente l’agonismo disperso nei 3 mesi di lockdown, per questo motivo la Lazio affronterà in amichevole la Ternana prima di riprendere la Serie A. I biancocelesti saranno impegnati contro l’Atalanta in trasferta e puntano a riprendere la loro marcia verso lo Scudetto. Il test contro i rossoverdi verrà disputato a Formello questo pomeriggio. Ci saranno due tempi da 30 minuti, Inzaghi deve già fare i conti con diversi acciacchi e vuole evitare altri stop, e sarà l’occasione per svolgere le ultime prove tattiche in vista di Bergamo. La gara sarà trasmessa, anche se non interamente, su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky.

Aggiornamento ore 21:00

Buona la prima per la banda Inzaghi in vista del ritorno in campo in campionato contro l’Atalanta, i biancocelesti si sono imposti per 7-2 nell’amichevole contro la Ternana di questo pomeriggio. Doppiette per Immobile e Vavro, a segno anche Falbo, Caicedo e Milinkovic. A riposo invece Leiva e Marusic.

Le formazioni ufficiali

Ternana (4-3-1-2) – Iannarilli; Parodi, Suagher, Celli, Mammarella; Parodi, Verna, Palumbo, Paghera; Defendi, Ferrante, Vantaggiato.



Lazio (3-5-2) – Strakosha, Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.



I marcatori

Milinkovic (L), Caicedo (L), Vantaggiato (T), Immobile (L), Vavro (L), Vavro (L),Falbo (L) Immobile (L)

