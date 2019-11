LAZIO CELTIC – A qualche ora dall’inizio del match di Europa League tra Lazio e Celtic in scena allo stadio Olimpico di Roma è già iniziato il lavoro per le forze dell’ordine. La capitale, pronta ad accogliere circa 9000 tifosi provenienti da Glasgow, si è preparata al peggio con un piano sicurezza per evitare possibili risse. Già all’andata si era capito ci fossero degli attriti tra le due tifoserie con striscioni e cori da una parte all’altra.

L’accaduto

Ieri sera pare che questa tensione abbia portato a un primo scontro. Come riporta adnkronos, nella zona del centro storico un gruppo di ultras laziali sarebbe venuto a contatto con due tifosi del Celtic, uno scozzese e l’altro tedesco. I due sarebbero stati feriti con un coltello, fortunatamente non in maniera grave, mentre gli aggressori sarebbero fuggiti subito dopo. Stasera le due squadre scenderanno in campo e la speranza è che nelle ore di avvicinamento al match il clima rimanga sereno e lo spettacolo non venga rovinato da questi fatti.