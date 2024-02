Lazio, un solo diffidato il vista della sfida al Milan

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN DIFFIDATI- La Lazio perde contro la Fiorentina ed ora è chiamata a pensare solamente al prossimo incontro. La sfida è delicatissima contro il Milan. Solo un giocatore biancoceleste è in diffida e rischia di saltare l'Udinese

Ecco chi è il diffidato in vista del Milan

La Lazio vuole alzare la testa dopo la brutta partita del Franchi. La prossima partita è un'opportunità per riaccendere la corsa per la Champions League. Oltre ai vari giocatori acciaccati come detto da Sarri nel post partita contro la Fiorentina, c'è solo un diffidato tra i biancocelesti. Si tratta di Luca Pellegrini che rischia di saltare la sfida contro l'Udinese.