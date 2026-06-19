U17, sogno scudetto sfumato contro l’Empoli: Ledesma in bilico

Si arresta ai quarti di finale il percorso dell’Under 17 della Lazio ai playoff per lo scudetto: biancocelesti sconfitti nella doppia sfida contro l’Empoli e ora si sollevano gli interrogativi sul futuro dell’allenatore, Cristian Ledesma.

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Lazio Under 17 sconfitta ai quarti di finale dall’Empoli: la panchina di Ledesma trema

Come riportato dal Corriere dello Sport, il doppio scontro con l’Empoli ha avuto un sapore amaro per la Lazio Under 17. La squadra allenata da Ledesma, infatti, è stata allenata dai toscani ai quarti di finale, dopo aver pareggiato per 0-0 la sfida d’andata. Decisiva la vittoria in casa per 1-0 dei ragazzi di Tonelli, che accedono così alle semifinali del campionato nazionale di categoria.

Il futuro di Ledesma in bilico

Resta in bilico il futuro del tecnico delle giovani aquile, Cristian Ledesma. Dopo le voci di una sua possibile promozione in Primavera, la sua permanenza a Formello appare tutt’altro che scontata. Punzi, infatti, è stato riconfermato, mentre alla guida dell’Under 18 ci sarà Cristiano Lombardi, che ha compiuto un doppio balzo in avanti, saltando lo step intermedio dell’Under 17. Sul futuro di Ledesma, autore comunque di un’ottima stagione, si apriranno valutazioni.

Redazione Lazionews.eu

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