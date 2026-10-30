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LAZIO PRIMAVERA

La Lazio Under 18 sfida l’Inter campione d’Italia di categoria

Published

2 ore ago

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Lazio under 18 Inter trasferta impegnativa

La Lazio Under 18 si prepara a una delle trasferte più impegnative della stagione e a dover affrontare un banco di prova importante per misurare ambizioni e personalità: domenica primo novembre, alle ore 11, i biancocelesti saranno ospiti dell’Inter di Paolo Hernán Dellafiore, campione d’Italia in carica. Il match si terrà al KONAMI Football Centre di Milano e sarà valido per la nona giornata del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti.

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Trasferta impegnativa per la Lazio Under 18 contro l’Inter titolata

La formazione di Cristiano Lombardi arriva all’appuntamento con 13 punti e un nono posto in classifica condiviso con il Parma di Marcello Gazzola. I nerazzurri sono invece sesti, a quota 15. La Lazio si sta dimostrando una squadra coriacea, ricca di nomi interessanti in prospettiva futura. Affrontare una squadra blasonata come l’Inter può dare stimoli al gruppo, e magari esaltare qualche individualità attorno alla quale iniziare a costruire.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 22 8
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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