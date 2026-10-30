LAZIO PRIMAVERA
La Lazio Under 18 sfida l’Inter campione d’Italia di categoria
La Lazio Under 18 si prepara a una delle trasferte più impegnative della stagione e a dover affrontare un banco di prova importante per misurare ambizioni e personalità: domenica primo novembre, alle ore 11, i biancocelesti saranno ospiti dell’Inter di Paolo Hernán Dellafiore, campione d’Italia in carica. Il match si terrà al KONAMI Football Centre di Milano e sarà valido per la nona giornata del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti.
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Trasferta impegnativa per la Lazio Under 18 contro l’Inter titolata
La formazione di Cristiano Lombardi arriva all’appuntamento con 13 punti e un nono posto in classifica condiviso con il Parma di Marcello Gazzola. I nerazzurri sono invece sesti, a quota 15. La Lazio si sta dimostrando una squadra coriacea, ricca di nomi interessanti in prospettiva futura. Affrontare una squadra blasonata come l’Inter può dare stimoli al gruppo, e magari esaltare qualche individualità attorno alla quale iniziare a costruire.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|9
|9
|Cagliari
|13
|9
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|9
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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