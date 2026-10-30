La Lazio Under 18 sfida l’Inter campione d’Italia di categoria

La Lazio Under 18 si prepara a una delle trasferte più impegnative della stagione e a dover affrontare un banco di prova importante per misurare ambizioni e personalità: domenica primo novembre, alle ore 11, i biancocelesti saranno ospiti dell’Inter di Paolo Hernán Dellafiore, campione d’Italia in carica. Il match si terrà al KONAMI Football Centre di Milano e sarà valido per la nona giornata del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti.

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Trasferta impegnativa per la Lazio Under 18 contro l’Inter titolata

La formazione di Cristiano Lombardi arriva all’appuntamento con 13 punti e un nono posto in classifica condiviso con il Parma di Marcello Gazzola. I nerazzurri sono invece sesti, a quota 15. La Lazio si sta dimostrando una squadra coriacea, ricca di nomi interessanti in prospettiva futura. Affrontare una squadra blasonata come l’Inter può dare stimoli al gruppo, e magari esaltare qualche individualità attorno alla quale iniziare a costruire.

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