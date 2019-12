Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CATALDI INZAGHI – In questa stagione Danilo Cataldi si sta dimostrando l’asso nella manica del tecnico biancoceleste. Il centrocampista classe ’94 fino ad ora, in stagione, ha già collezionato otto presenze in Serie A.

Le presenze di Cataldi

Con Danilo Cataldi in campo il bilancio biancoceleste è nettamente positivo: sette vittorie e un pareggio, ossia quello in rimonta contro l’Atalanta all’Olimpico. In quella partita, Cataldi entrò sul 3-0 per i nerazzurri e insieme ai compagni agguantò il pareggio. Il giocatore biancoazzurro, che ha scavalcato le gerarchie in casa Lazio, si fa sempre trovare pronto e ogni volta riesce a sostituire un grande Lucas Leiva. La capacità di Cataldi è quella di essere un centrocampista a tutto tondo. Infatti può giocare da regista, mezzala ed è anche addetto ai calci piazzati. Anche lunedì scorso è entrato in campo contro il Cagliari, dando una prova di una grande maturità e fornendo una prestazione di quantità e qualità. Danilo ha grandi doti, che inoltre vengono costantemente abbinate alla personalità e all’attaccamento alla maglia. Il tecnico biancoceleste, quindi, può sorridere perché ha un’arma in più.