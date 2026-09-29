Rosa della Lazio: il valore è già lievitato

L’ottimo inizio in campionato della Lazio di Gennaro Gattuso fa molto bene alle casse: Una rosa che è costata 151 milioni, secondo i calcoli di Transfermarkt, ne vale oggi già 100 di più sul mercato, come valore potenziale.

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Il valore della rosa della Lazio è molto aumentato a settembre

Per tutti gli analisti che si occupano di Serie A, La Lazio è la vera sorpresa del campionato. In classifica, ma prima ancora sul mercato: a centrocampo è arrivato Davide Frattesi dall’Inter, mentre in difesa sono stati inseriti Josip Sutalo, Alfonso Pedraza, Danilho Doekhi e Diogo Leite. Davanti le principali novità sono Andrea Pinamonti e Albert Gudmundsson.

Tutto compreso, la rosa biancoceleste vale circa 262 milioni di euro. Il calciatore con la valutazione più alta è l’olandese Kenneth Taylor, stimato 25 milioni, per età e potenziale, dopo essere stato acquistato dall’Ajax per poco piu di 17 milioni. Alle sue spalle c’e Nicolo Rovella, valutato 23 milioni a fronte dei 17 versati per il suo acquisto definitivo dalla Juventus. Il terzo giocatore piu prezioso è Davide Frattesi, formalmente in prestito dall’Inter, con una valutazione di 22 milioni.

Quel che stupisce, e restituisce fiducia a un ambiente che ne riscuote davvero poca, al momento, dalla tifosera, è che biancocelesti hanno investito, nel corso del tempo, circa 151,1 milioni di euro per metterla assieme, dunque sensibilmente di meno. La differenza tra le due cifre è di circa 110,9 milioni di euro.

La valutazione attribuita da Transfermarkt alla rosa biancoceleste, la quale, ricordiamo, resta una stima e come tale va trattata, supera di circa il 73% quello che la Lazio ha effettivamente speso per costruire il suo roster.

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