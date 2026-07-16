Cala a picco il valore della rosa della Lazio: il dato che non mente

Il valore della rosa della Lazio sta calando a vista d’occhio. Al momento si trova decima, ma Udinese e Sassuolo sono immediatamente alle spalle.

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Il valore della rosa della Lazio sta scendendo precipitosamente

AGGIORNAMENTO 16 LUGLIO – Il valore della rosa della Lazio sta calando a picco. Secondo quanto si legge sul portale Transfermarkt, al momento i biancocelesti si piazzano decimi nella speciale classifica, con un valore complessivo che si aggira intorno ai 206 milioni di euro, appena 7 e 9 milioni di euro sopra Udinese e Sassuolo. Non si esclude che la discesa sia finita qui: il dodicesimo posto è a un passo.

AGGIORNAMENTO 26 GIUGNO – Le possibili partenze dei giocatori più preziosi, come Gila, Romagnoli e Provedel, abbasserebbero ancora il valore complessivo della rosa, facendo scivolare la Lazio ulteriormente, alle spalle di club come Sassuolo, Parma e Udinese. Uno scenario che alimenta inevitabilmente il malumore della piazza, soprattutto dopo l’annuncio del mercato a saldo zero. A detta del Messaggero, anche la curiosa clausola del rinnovo automatico di Gattuso in caso di dodicesimo posto, più che da dubbi tecnici, nasce da esigenze di bilancio: la Lazio ha preferito un accordo annuale con prolungamento molto semplice, invece del biennale richiesto dall’allenatore, non tanto perché tema un fallimento, ma per questioni fiscali.

AGGIORNAMENTO 28 MARZO – Il portale di statistiche Transfermarkt.it inoltre riporta oggi un focus sulle rose più svalutate dopo lo scorso mercato invernale. Tra queste sul podio c’è la Lazio con un -58 milioni di euro dietro a Napoli (-79) ed Inter (-72).

Il calcio italiano, difficilmente da quanto si potrebbe pensare, non è affatto povero. Continua però a pagare una scarsa visione sul lungo periodo. Perlomeno, questo è il quadro che emerge dalle analisi del CIES, Centro Internazionale di Studi Sportivi, con sede in Svizzera, riportate dal Foglio. Queste mettono a confronto il valore delle rose e valutano la capacità dei club di programmare il futuro. Nell’ultimo aggiornamento, il Centro ha messo in luce l’enorme crescita del Como.

Da un lato, la Serie A si difende piuttosto bene, essendo seconda solo all’Inghilterra per numero di squadre tra le prime 100 al mondo per valore. Dall’altro, però, il divario con le grandi potenze resta evidente. In cima dominano club come Chelsea, Manchester City e Real Madrid, realtà costruite, come sappiamo, su investimenti enormi e strategie ben solide.

In questo panorama, colpisce la crescita di nuove realtà, come il Como. La squadra lariana possiede una rosa da circa 360 milioni ed è già tra quelle che valgono di più, nel nostro Paese. La situazione che emerge è chiara: il calcio italiano mantiene una buona base economica, ma senza una programmazione moderna e lungimirante rischia di perdere terreno rispetto a chi costruisce il futuro con maggiore visione.

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