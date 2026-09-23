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Serie A, quanto valgono le rose? Lazio fuori dall’Europa

Published

16 minuti ago

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Lazio valori rose Serie A

Il noto sito sempre attento ai valori delle rose e dei singoli calciatori, Transfermakt, ha da poco aggiornato i valori delle rose che compongono la Serie A 2026/27: piazzamento circa a metà classifica per la Lazio.

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Serie A, qual è il valore della rosa della Lazio?

L’Inter rimane ancora campione in carica, anche sulla carta, seguita, con decine di milioni di distanza, da Juventus e Como. Questo è il podio della Serie A per Transfermakt. Ad aggiudicarsi il quarto posto è invece il Milan. Solo nona posizione per la Lazio che, per il sito, ha un valore complessivo di 263 milioni di euro. Ultimi tre posti, invece, per Venezia, Frosinone e Lecce.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
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Conference League
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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