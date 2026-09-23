Serie A, quanto valgono le rose? Lazio fuori dall’Europa

Il noto sito sempre attento ai valori delle rose e dei singoli calciatori, Transfermakt, ha da poco aggiornato i valori delle rose che compongono la Serie A 2026/27: piazzamento circa a metà classifica per la Lazio.

LEGGI ANCHE: Ricordi André Anderson? Ha vinto la causa contro il San Paolo

Serie A, qual è il valore della rosa della Lazio?

L’Inter rimane ancora campione in carica, anche sulla carta, seguita, con decine di milioni di distanza, da Juventus e Como. Questo è il podio della Serie A per Transfermakt. Ad aggiudicarsi il quarto posto è invece il Milan. Solo nona posizione per la Lazio che, per il sito, ha un valore complessivo di 263 milioni di euro. Ultimi tre posti, invece, per Venezia, Frosinone e Lecce.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP