DIRITTO SPORTIVO ANTIDOPING LOTITO – Claudio Lotito, il presidente della Lazio, parteciperà venerdì 8 novembre all’evento “Diritto sportivo e antidoping” che si svolgerà nella Sala Consiliare del Comune di Rieti alle ore 15.

L’evento

Si tratta di un evento formativo per gli avvocati in cui interverranno sulla delicata tematica numerosi relatori. Al convegno parteciperanno l’Avv. Francesco Maria Palomba, presidente della Camera Civile di Rieti, il Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti e l’Avv. Attilio Franceso. A prendere la parola sul tema in questione ci sarà poi Claudio Lotito, il quale tratterà il modello di gestione ed etica in una società di calcio professionistica. Insieme al presidente biancoceleste ci sarà anche lui Gian Michele Gentile, legale della Lazio, nonché esperto di diritto sportivo.