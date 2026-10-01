Capolista alla sosta: il racconto dell’inizio di stagione della Lazio (VIDEO)

Attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, la S. S. Lazio ha messo in parole e in immagini il sorprendente inizio di stagione della società biancoceleste che ha portato la squadra guidata da Gattuso in vetta alla classifica.

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Il video che racconta l’inizio di stagione della Lazio

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