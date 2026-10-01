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Capolista alla sosta: il racconto dell’inizio di stagione della Lazio (VIDEO)

Published

2 ore ago

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Lazio video inizio stagione

Attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, la S. S. Lazio ha messo in parole e in immagini il sorprendente inizio di stagione della società biancoceleste che ha portato la squadra guidata da Gattuso in vetta alla classifica.

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Il video che racconta l’inizio di stagione della Lazio

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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