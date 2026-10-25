NOTIZIE
La Lazio è in cielo: i biancocelesti si godono la testa della classifica in solitaria
La Lazio non sembra avere molta voglia di smettere di correre: la squadra di Gennaro Gattuso prosegue il suo avvio di stagione strepitoso e lo fa con un’altra bella vittoria, stendendo il Parma 2-1 in casa e ribadendo un primato solitario grazie ai ben 22 punti totalizzati finora.
Leggi anche: “Belahyane: “Dobbiamo prendere esempio da Gattuso”
La vittoria della Lazio contro il Parma vale il primato solitario
“Cielo Lazio” è il titolo profetico del Corriere dello Sport, che apre così la sua prima pagina nell’edizione di oggi, 25 ottobre 2026. Il quotidiano esalta i biancocelesti, i quali dopo 8 giornate di campionato si godono almeno una notte da capolista solitaria: “Prima da sola. Batte anche il Parma e vola a +3 sull’Inter” si legge ancora sul quotidiano, a ribattere la straordinarietà del momento della squadra.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|22
|8
|2
|Inter
|19
|7
|3
|Roma
|18
|7
|4
|Como
|17
|8
|5
|Milan
|15
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Torino
|13
|8
|8
|Cagliari
|13
|8
|9
|Juventus
|11
|7
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|9
|7
|12
|Lecce
|9
|7
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Udinese
|4
|7
|17
|Genoa
|4
|7
|18
|Fiorentina
|4
|7
|19
|Parma
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE3 giorni ago
Progetto Flaminio, il nodo della pensilina: i problemi rilevati
-
INFORTUNATI2 giorni ago
La tabella per il recupero di Marusic: si attendono novità
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Semaforo arancione per Rovella: lesione superata ma il recupero resta lontano
-
NOTIZIE1 ora ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato