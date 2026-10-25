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La Lazio è in cielo: i biancocelesti si godono la testa della classifica in solitaria

Published

2 ore ago

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Lazio primato vittoria

La Lazio non sembra avere molta voglia di smettere di correre: la squadra di Gennaro Gattuso prosegue il suo avvio di stagione strepitoso e lo fa con un’altra bella vittoria, stendendo il Parma 2-1 in casa e ribadendo un primato solitario grazie ai ben 22 punti totalizzati finora.

Leggi anche: “Belahyane: “Dobbiamo prendere esempio da Gattuso

La vittoria della Lazio contro il Parma vale il primato solitario

“Cielo Lazio” è il titolo profetico del Corriere dello Sport, che apre così la sua prima pagina nell’edizione di oggi, 25 ottobre 2026. Il quotidiano esalta i biancocelesti, i quali dopo 8 giornate di campionato si godono almeno una notte da capolista solitaria: “Prima da sola. Batte anche il Parma e vola a +3 sull’Inter” si legge ancora sul quotidiano, a ribattere la straordinarietà del momento della squadra.

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# Squadra Pt G
1 LAZIO 22 8
2 Inter 19 7
3 Roma 18 7
4 Como 17 8
5 Milan 15 7
6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 8
9 Juventus 11 7
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 9 7
12 Lecce 9 7
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Udinese 4 7
17 Genoa 4 7
18 Fiorentina 4 7
19 Parma 4 7
20 Venezia 3 7
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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