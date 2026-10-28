Connect with us

NOTIZIE

La Lazio vola anche in Borsa: titolo a +6%

Published

2 ore ago

on

Lazio vola titolo Borsa

In estate il titolo della Lazio era cresciuto di circa il 100% e oggi il club, grazie anche al primo posto in classifica, vola ancora a Piazza Affari: quote in aumento di circa il 6%.

LEGGI ANCHE: Bucchioni: “Lazio in lotta fino alla fine per le prime posizioni”

La Lazio vola: +6% per il titolo in Borsa

Prosegue il buon momento della Lazio che da società quotata in Borsa oggi ha fatto registrare un aumento delle quote del 5,88%: ogni azione del club oggi vale 1,80€. A riportare i miglioramenti del titolo biancoceleste è stato il portale di Calcio&Finanza. Insomma, un altro ben risultato per una realtà che, nonostante stia vivendo un momento complicato, soprattutto per la protesta che non si placa, sta facendo registrare dei risultati assolutamente degni di nota, in campo e fuori.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Cagliari
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
2-6
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 22 8
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI