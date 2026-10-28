La Lazio vola anche in Borsa: titolo a +6%

In estate il titolo della Lazio era cresciuto di circa il 100% e oggi il club, grazie anche al primo posto in classifica, vola ancora a Piazza Affari: quote in aumento di circa il 6%.

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La Lazio vola: +6% per il titolo in Borsa

Prosegue il buon momento della Lazio che da società quotata in Borsa oggi ha fatto registrare un aumento delle quote del 5,88%: ogni azione del club oggi vale 1,80€. A riportare i miglioramenti del titolo biancoceleste è stato il portale di Calcio&Finanza. Insomma, un altro ben risultato per una realtà che, nonostante stia vivendo un momento complicato, soprattutto per la protesta che non si placa, sta facendo registrare dei risultati assolutamente degni di nota, in campo e fuori.

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