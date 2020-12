Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO WOMAN SANTORO – In giornata ha preso parola ai microfoni di Tutto Calcio Femminile Martina Santoro. Nell’intervista la giovane calciatrice biancoceleste ha parlato della sua squadra e del suo percorso da quando indossa la maglia con l’aquila sul petto. A seguire le sue dichiarazioni.

Le parole della Santoro

“La Lazio femminile non può stare in Serie B. Anche se questo è un campionato strano, condizionato dalle tante partite ravvicinate, dobbiamo fare bene. Tra le mie compagne quella che mi ha sorpreso di più è Martin, una professionista a trecentosessanta gradi, inoltre è umile nonostante abbia vinto tanto in carriera. Il mister è stato molto bravo nel gestire e valorizzare le nostre giovani di talento in modo da creargli un loro percorso”.

