LAZIO WOMEN – Solo pari al Fersini nel derby femminile tra Lazio e Roma. Le giallorosse hanno sbloccato il match grazie alla rete di Carboni al minuto 35 della prima frazione di gioco. La squadra di mister Seleman non si è lasciata però abbattere dal vantaggio della Roma e ha continuato a spingere sull’acceleratore anche nella ripresa. Al 70esimo del secondo tempo, le aquilotte hanno riacciuffato la gara grazie al gol di Gambarotta. Rammarico per non aver completato la rimonta contro una squadra nettamente inferiore.