Lazio Women scatenata, cinque innesti: il comunicato ufficiale

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale la società biancoceleste ha reso noti cinque nuovi acquisti per la rosa di Grassadonia: ecco la nota diramata dalla Lazio Women.

Leggi anche: Romagnoli bloccato, qualche intoppo in Qatar: cosa sta succedendo

Cinque nuovi acquisti per la Lazio Women: il comunicato ufficiale

“Terminate le vacanze, è tempo di tornare in campo per la Lazio Women, pronta ad affrontare una nuova stagione con entusiasmo, ambizione e la volontà di confermarsi protagonista. La rosa a disposizione di mister Grassadonia si arricchisce di cinque nuovi innesti, chiamati a dare qualità, esperienza e prospettiva al progetto biancoceleste.

In linea mediana arriva Margaux Le Mouël, centrocampista francese classe 2001, reduce dalle esperienze con Guingamp, Paris FC, con cui ha conquistato la Coppa di Francia nel 2025, e Marsiglia, dove ha collezionato oltre venti presenze nell’ultima stagione. Dopo il percorso nelle selezioni giovanili transalpine, Le Mouël ha già esordito anche con la Nazionale maggiore francese. A rinforzare il centrocampo c’è anche Manuela Sciabica, che vestirà la maglia della Lazio Women con la formula del prestito dalla Juventus F.C. La centrocampista siciliana, classe 2006, vanta già circa settanta presenze in Serie A tra Sassuolo e Napoli Women, oltre a più di trenta apparizioni con le nazionali giovanili italiane, dall’Under 16 all’Under 23.

Due gli innesti per il reparto difensivo. Arrivano Carlotta Masu a titolo definitivo dal Parma Calcio Women, classe 2001, con esperienze in Serie A tra le ducali e Como Women, e Carola Zannini, difensore classe 2005 reduce dalla positiva stagione con il Cesena. Nel suo percorso figurano anche la promozione in Serie A conquistata con la Ternana Women e le convocazioni nelle rappresentative giovanili azzurre. In attacco approda invece Anna Longobardi, giovane talento classe 2006, che arriva in prestito dall’A.C. Milan. Dopo aver conquistato lo Scudetto Primavera con le rossonere nella stagione 2023/24, Longobardi ha proseguito il proprio percorso di crescita in Spagna con l’Atletico Madrid Under 23″.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP