La Lazio Women brilla in amichevole: Goldoni show

Tempo di amichevole anche la Lazio Women che ha giocato la sua prima partita stagionale battendo il Pineto, tra le grandi protagoniste di giornata non è mancata Eleonora Goldoni.

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Lazio Women, battuto il Pineto in amichevole: Goldoni fa tripletta

Ritiro a Celano per la compagine di mister Grassadoni che nelle scorse ore è scesa in campo per misurarsi con il Pineto: risultato di 9-0 per le biancocelesti che hanno visto la Goldoni particolarmente ispirata. Oltre alla sua tripletta, da segnalare anche la doppietta di Mancini e le reti dei nuovi acquisti Sciabica e Longobardi. Il prossimo incontro è fissato per il 29 luglio, le avversarie saranno le azzurre del Napoli Women.

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