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COMUNICATI UFFICIALI

Lazio Women, doppio colpo in entrata: c’è il comunicato ufficiale

Published

3 ore ago

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Lazio Women calciomercato comunicato ufficiale

Prosegue a buon ritmo il calciomercato della Lazio Women che proprio nelle scorse ore ha annunciato l’arrivo di due nuove calciatrici: il club ha dato loro il benvenuto anche attraverso un comunicato ufficiale.

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Calciomercato Lazio Women, due nomi in arrivo: il comunicato ufficiale

“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica che Macarena Portales Nieto è una nuova calciatrice biancoceleste. Centrocampista offensiva classe 1998, è reduce dall’esperienza con l’Atletico Madrid con cui ha disputato la UEFA Women’s Champions League e la finale di Copa de la Reina nell’ultima stagione. Per Portales, che in carriera ha vestito anche le maglie di Siviglia, Madrid CFF e Inter, anche una partecipazione all’Europeo Under 19 con la Spagna, oltre ad alcune convocazioni con la nazionale maggiore. La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Margherita Monnecchi dall’ ACF Fiorentina. La centrocampista toscana torna in biancoceleste dopo un’ottima stagione con l’aquila sul petto, coronata da ventisei presenze e due reti contro Napoli Women e Parma, marcature fondamentali per la conquista dei tre punti. Bentornata Margherita!”

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