LAZIO WOMEN
Lazio Women I Serie A 2026-2027: ecco il calendario delle biancocelesti
La Lazio Women ha conosciuto il suo calendario per la stagione della Serie A 2026-2027: ecco, di seguito, tutte le partite della biancocelesti nel prossimo campionato della massima serie femminile.
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Il calendario della Lazio Women nella Serie A 2026-2027
- GIORNATA 1: Lazio – Parma (26-27 settembre 2026/30-31 gennaio 2027)
- GIORNATA 2: Roma – Lazio (3-4 ottobre 2026/6-7 febbraio 2027)
- GIORNATA 3: Ternana W- Lazio (17-18 ottobre 2026/13-14 febbraio 2027)
- GIORNATA 4: Lazio – Como W (24-25 ottobre 2026/20-21 febbraio 2027)
- GIORNATA 5: Inter – Lazio 31 ottobre – 1° novembre 2026/ 13-14 marzo 2027)
- GIORNATA 6: Lazio – Napoli W (7-8 novembre 2026/20-21 marzo 2027)
- GIORNATA 7: Fiorentina – Lazio (14-15 novembre 2026 /3-4 aprile 2027)
- GIORNATA 8: Lazio – Juventus (21-22 novembre 2026 /10-11 aprile 2027)
- GIORNATA 9: Sassuolo – Lazio (12-13 dicembre 2026 /1-2 maggio 2027)
- GIORNATA 10: Lazio – Milan (16-17 gennaio 2027 / 8-9 maggio 2027
- GIORNATA 11: Como 1907 – Lazio (23-24 gennaio/ 15-16 maggio 2027)
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