LAZIO WOMEN
La Women si prepara al debutto in campionato e mette in vendita i ticket per il derby
Dopo aver messo archiviato la Women’s Cup, per la Lazio Women arriva il momento del campionato: la squadra è pronta a fare il suo esordio stagionale ospitando al Fersini il Parma, già affrontato, e sconfitto, proprio in Women’s Cup. Quella partita terminò 2-0 con i gol di Goldoni e Martin.
Leggi anche: “Il punto sui rinnovi: le probabili mosse della Lazio a fine stagione“
La Lazio Women è pronta all’esordio in campionato
Come ha sottolineato il tecnico Grassadonia, quella di campionato sarà una gara diversa rispetto a quella giocata in Coppa, con un altro peso.
Le biancocelesti puntano a stupire dopo aver aperto un nuovo ciclo. Naturalmente, servirà tempo e la squadra potrebbe non essere ancora ben rodata, ma il percorso nella coppa ha dato fiducia. Durante il periodo senza gare ufficiali, il test di Formello contro la Fiorentina ha visto la Lazio Women uscire sconfitta in una gara in cui il risultato contava poco. Da oggi, alle ore 15, si fa però sul serio e le ragazze sperano di iniziare nel migliore dei modi, davanti al pubblico amico.
Già in vendita i tagliandi per la sfida contro la Roma
Proprio per iniziare al meglio la stagione, La S.S. Lazio, in conformità a quanto reso noto dall’ A.S. Roma, ha comunicato che sono stati messi in vendita i biglietti per la gara Roma-Lazio, in programma sabato 3 ottobre, alle ore 18.00, allo stadio Tre Fontane. Chiunque vorrà sostenere le biancocelesti nel derby potrà farlo acquistando i biglietti nella seguente modalità:
ON-LINE tramite il circuito Vivaticket.
La capienza del settore ospiti, collocato presso la tribuna Ovest, a Tre Fontane, nel settore 9, è di 288 posti. Il prezzo unico del tagliando è di 10 €.
Redazione Lazionews.eu
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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