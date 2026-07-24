COMUNICATI UFFICIALI
La Lazio Women chiude la porta: tra i pali arriva Freeman
Altra giornata ricca di colpi in entrata per la Lazio che dopo l’annuncio di Andrea Holmstrøm ha condiviso un nuovo comunicato ufficiale: questa volta la protagonista è Leah Freeman, rinforzo per i pali.
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Ufficiale Lazio Women, arriva Freeman: il comunicato
“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. annuncia che Leah Freeman è una nuova calciatrice biancoceleste. Portiere statunitense classe 2002, in patria, dopo le esperienze nelle selezioni dei college degli Oregon Ducks e dei Duke Blue Devils, ha vestito le maglie del Bay FC e del San Diego Wawe disputando la National Women’s Soccer League. Nella sua carriera anche una presenza con la nazionale Under 20”.
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