Connect with us

COMUNICATI UFFICIALI

La Lazio Women chiude la porta: tra i pali arriva Freeman

Published

16 minuti ago

on

Lazio Women comunicato ufficiale Freeman

Altra giornata ricca di colpi in entrata per la Lazio che dopo l’annuncio di Andrea Holmstrøm ha condiviso un nuovo comunicato ufficiale: questa volta la protagonista è Leah Freeman, rinforzo per i pali.

LEGGI ANCHE: Ascoli-Lazio, biglietti in vendita per l’amichevole: ecco quando usciranno

Ufficiale Lazio Women, arriva Freeman: il comunicato

“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. annuncia che Leah Freeman è una nuova calciatrice biancoceleste. Portiere statunitense classe 2002, in patria, dopo le esperienze nelle selezioni dei college degli Oregon Ducks e dei Duke Blue Devils, ha vestito le maglie del Bay FC e del San Diego Wawe disputando la National Women’s Soccer League. Nella sua carriera anche una presenza con la nazionale Under 20”.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

PIÙ LETTI