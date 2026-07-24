COMUNICATI UFFICIALI
Lazio Women scatenata: ufficiale l’acquisto di Holmstrøm
Lazio Women scatenata: con un comunicato ufficiale la società biancoceleste ha reso noto l’acquisto del difensore classe 1999 Andrea Holmstrøm, in arrivo dal club norvegese LSK Kvinner.
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Lazio Women, ufficiale l’acquisto di Holmstrøm: il comunicato
“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Andrea Holmstrøm dal club norvegese LSK Kvinner.
Difensore norvegese classe 1999, approda in biancoceleste dopo aver vestito in patria le maglie del Grand Bodø, Bodø/Glimt e del LSK Kvinner collezionando venticinque presenze nella massima serie del campionato scandinavo. Benvenuta Andrea!”.
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