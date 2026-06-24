Lazio Women, Göthberg dovrà essere risarcita: la gravidanza le costò la rescissione

Il Tribunale Arbitrale dello Sport,o TAS, ha condannato la Lazio Women a risarcire la calciatrice svedese Maja Göthberg, biancoceleste nella stagione 2023-2024, a causa della rescissione illegittima del suo contratto; secondo il Tribunale, infatti, l’accordo con la calciatrice non sarebbe stato rinnovato a causa della sua gravidanza.

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La gravidanza di Maja Göthberg portò alla rescissione: condannata la Lazio Women

Secondo quanto spiega la FIFPRO, ovvero l’organizzazione che presiede ai diritti dei calciatori professionisti, uomini o donne che siano, nell’estate 2024 tra la Lazio Women e la stessa Göthberg sarebbero andate avanti diverse trattative per l’accordo di un rinnovo. Dai continui scambi tra le due parti emerse un accordo che però, di fatto, non venne mai verbalizzato.

Prima della necessaria apposizione delle firme, la svedese avrebbe scoperto di essere incinta. A fatto appurato, avrebbe correttamente informato il club. La società, secondo quanto riportato, a quel punto avrebbe interrotto ogni tipo di trattativa con la calciatrice. A margine della sentenza, la calciatrice ha detto alla stampa del suo Paese che la questione, per lei, non ha mai riguardato solo il calcio, bensì l’essere trattata in modo giusto, e con rispetto, in un momento molto importante della mia vita.

Il TAS ha voluto inviare un messaggio preciso: la gravidanza non dovrebbe essere mai trattata come un problema, o la ragione per negare occasioni di lavoro a una giocatrice o a qualsiasi altra donna. La Lazio non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sull’incresciosa vicenda.

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