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LAZIO WOMEN

Lazio Women sconfitta nel primo derby della stagione

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3 ore ago

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Lazio Women derby Roma

Il derby con la Roma campione d’Italia non è andato come sperato per la Lazio Women che alla seconda giornata di Serie A Femminile si è arresa alle giallorosse che in casa al Tre Fontane hanno vinto per 3-1.

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Lazio Women, la Roma vince il derby

Esordio in casa con pareggio per la Lazio Women di mister Grassadonia che al secondo turno ha invece dovuto alzare nettamente l’asticella. Derby in trasferta per la biancoceleste che al Tre Fontane hanno perso per 3-1 contro le storiche rivali: in goal Doms, Corelli e Pilgrim mentre ad accorciare le distanze sul finale di gara è stata Monnecchi. Da menzionare un arbitraggio non propriamente esemplare visto che non sono mancati i suddetti episodi da moviola: nel primo tempo, ad esempio, manca probabilmente un rigore alla Lazio. Il prossimo appuntamento sarà contro la Ternana, ancora in trasferta, il 17 ottobre.

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7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
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10 Napoli 7 5
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