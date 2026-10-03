LAZIO WOMEN
Lazio Women sconfitta nel primo derby della stagione
Il derby con la Roma campione d’Italia non è andato come sperato per la Lazio Women che alla seconda giornata di Serie A Femminile si è arresa alle giallorosse che in casa al Tre Fontane hanno vinto per 3-1.
LEGGI ANCHE: Spicciariello: “La totale assenza di pianificazione è l’errore più grave di Lotito”
Lazio Women, la Roma vince il derby
Esordio in casa con pareggio per la Lazio Women di mister Grassadonia che al secondo turno ha invece dovuto alzare nettamente l’asticella. Derby in trasferta per la biancoceleste che al Tre Fontane hanno perso per 3-1 contro le storiche rivali: in goal Doms, Corelli e Pilgrim mentre ad accorciare le distanze sul finale di gara è stata Monnecchi. Da menzionare un arbitraggio non propriamente esemplare visto che non sono mancati i suddetti episodi da moviola: nel primo tempo, ad esempio, manca probabilmente un rigore alla Lazio. Il prossimo appuntamento sarà contro la Ternana, ancora in trasferta, il 17 ottobre.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Cataldi di cristallo: ricadute su ricadute, ora il recupero di Danilo preoccupa
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Il recupero di Rovella è un’incognita: Nicolò fa fatica, lo stop si può allungare
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Sprint Dele-Bashiru, contro il Monza ci sarà: possibile anche un anticipo con la Juve Stabia
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Lazio, ti restano gli svincolati: diversi profili vagliati, uno è sfumato