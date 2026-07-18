LAZIO WOMEN
Lazio Women attivissima sul mercato, ufficiale un ritorno nella Capitale
Dopo aver chiuso diverse operazioni in entrata, la Lazio Women si è regalata anche il ritorno di Beatriz Fordos dopo cinque anni: il comunicato ufficiale del club biancoceleste.
LEGGI ANCHE: Priorità attaccante, ma Gattuso chiede un dieci: ecco la situazione
Lazio Women scatenata sul mercato, torna a Formello dopo cinque anni Beatrix Fordos. Il comunicato ufficiale del club capitolino.
“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Beatrix Fördős dall’ F.C. Internazionale”.
“Difensore ungherese classe 2002, torna in biancoceleste dopo l’esperienza nella stagione 2021/22, annata in cui ha collezionato venti presenze e due reti”.
“Nel corso della sua carriera, Fördős ha vestito le maglie prestigiose di Inter e Norimberga, potendo vantare anche alcune apparizioni con l’Ungheria, prima nelle formazioni giovanili e successivamente nella Nazionale maggiore. Bentornata Beatrix!”.
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO8 ore ago
Sergi Dominguez: la svolta non c’è, il rebus è il riscatto. La Lazio lo lega all’Europa, e Gattuso chiama
-
NOTIZIE8 ore ago
Gattuso cambia il ritiro e premia la squadra: lunedì lo stop, i giocatori dormiranno a casa
-
NOTIZIE1 giorno ago
Il Frosinone continua a seguire Artistico, arriverà un’offerta?
-
NOTIZIE2 giorni ago
Flaminio, la Soprintendenza evidenzia due problemi e frena l’iter