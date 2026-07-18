Lazio Women attivissima sul mercato, ufficiale un ritorno nella Capitale

Dopo aver chiuso diverse operazioni in entrata, la Lazio Women si è regalata anche il ritorno di Beatriz Fordos dopo cinque anni: il comunicato ufficiale del club biancoceleste.

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Lazio Women scatenata sul mercato, torna a Formello dopo cinque anni Beatrix Fordos. Il comunicato ufficiale del club capitolino.

“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Beatrix Fördős dall’ F.C. Internazionale”.

“Difensore ungherese classe 2002, torna in biancoceleste dopo l’esperienza nella stagione 2021/22, annata in cui ha collezionato venti presenze e due reti”.

“Nel corso della sua carriera, Fördős ha vestito le maglie prestigiose di Inter e Norimberga, potendo vantare anche alcune apparizioni con l’Ungheria, prima nelle formazioni giovanili e successivamente nella Nazionale maggiore. Bentornata Beatrix!”.

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