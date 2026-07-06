LAZIO WOMEN
Ufficiali gironi e calendario della prossima stagione per la Lazio Women
La FIGC ha reso noti i gironi e il calendario della stagione 2026/2027 per il campionato Women, tutti i dettagli sul cammino della Lazio. Il torneo avrà inizio nel weekend del 22 e 23 agosto, le biancocelesti sono state inserite nel girone A con Inter, Napoli e Parma. Procedono alla fase successiva la prima di ciascun gruppo e la migliore seconda.
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La comunicazione ufficiale della FIGC sui gironi e il calendario del campionato Women, dove sarò protagonista la Lazio.
Inter, Lazio, Napoli Women e Parma nel girone A. Roma, Fiorentina, Sassuolo e Ternana Women nel girone B. Juventus, Milan, Como Women e la neopromossa Como 1907 nel girone C. Questo l’esito del sorteggio della seconda edizione della Serie A Women’s Cup, al via nel weekend tra sabato 22 e domenica 23 agosto. Invariata la formula della fase a gironi, con le 12 squadre ammesse al campionato di Serie A Women inserite in quattro urne sulla base della graduatoria che ha tenuto conto del piazzamento delle squadre nella classifica della Serie A Women 2025-26 e la Juventus detentrice del trofeo in posizione numero 1.
LA FORMULA – Accederanno alle semifinali le prime classificate di ciascun raggruppamento e la migliore seconda, con la novità rispetto alla scorsa edizione rappresentata dal fatto che le semifinali si svolgeranno in gara unica e in casa di uno dei due club, con la sede che sarà determinata tramite sorteggio. La finale si giocherà invece in campo neutro nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 settembre.
INCROCI – La Juventus campione in carica esordirà sul campo del Como 1907; la Roma campione d’Italia inaugurerà la sua stagione, come accaduto un anno fa, sul campo della Ternana Women. Per l’Inter, terza rappresentante della Serie A Women in Europa, trasferta sul campo del Parma. Alla terza giornata il primo derby di Como, assieme a Inter-Lazio, Roma-Fiorentina e Juventus-Milan, le tre sfide tra le squadre di prima e seconda fascia.
SERIE A WOMEN’S CUP 2026-27
GIRONE A
Inter
Lazio
Napoli Women
Parma
GIRONE B
Roma
Fiorentina
Sassuolo
Ternana Women
GIRONE C
Juventus
Milan
Como Women
Como 1907
IL CALENDARIO*
PRIMA GIORNATA (22-23 agosto)
Girone A
Parma-Inter
Lazio-Napoli Women
Girone B
Ternana Women-Roma
Fiorentina-Sassuolo
Girone C
Como 1907-Juventus
Milan-Como Women
SECONDA GIORNATA (29-30 agosto)
Girone A
Inter-Napoli Women
Lazio-Parma
Girone B
Roma-Sassuolo
Fiorentina-Ternana Women
Girone C
Juventus-Como Women
Milan-Como 1907
TERZA GIORNATA (5-6 settembre)
Girone A
Inter-Lazio
Napoli Women-Parma
Girone B
Roma-Fiorentina
Sassuolo-Ternana Women
Girone C
Juventus-Milan
Como Women-Como 1907
*il programma delle gare e la relativa programmazione televisiva saranno definiti con successivo comunicato ufficiale
SEMIFINALI – 12-13 settembre
FINALE – 19-20 settembre (data, orario e sede da definire)
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