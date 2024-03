Lazio Women, Hovmark: "Tutto il gruppo è molto felice per me"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO WOMEN HOVMARK INTERVISTA- L'attaccante danese della Lazio Women Maria Hovmark, ha presentato ai microfoni ufficiali bincocelesti la prossima sfida contro la Freedom.

Le parole di Hovmark con cui presenta Lazio Women-Freedom

"Il gol è stata un’emozione incredibile, ho avvertito che tutto il gruppo è stato felice per me. Sono contenta di aver finalmente trovato la rete. Con la Freedom che gara mi aspetto? Una battaglia, una partita con molti duelli. È una squadra che sta facendo bene nelle ultime uscite. Noi dobbiamo prepararci bene e essere pronte. La mia esperienza prosegue sempre meglio, ogni giorno sempre di più. All’inizio ho avuto qualche difficoltà, ma mi sto adattando. È una bella sensazione. Trascorro tanto tempo con Goldoni, Giuliano, Kuenrath, Moraca e Fierro. Il mister mi sta insegnando moltissime cose, vuole che mi adatti al suo gioco differente rispetto al passato. Spero di riuscirci presto, ho molto lavoro da fare. Obiettivi? Sono qui per la squadra, il nostro obiettivo è la promozione. Dobbiamo pensare solamente a questo".