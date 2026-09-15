Lazio Women, Lundin: “Questi mesi sono stati i più difficili di sempre”

L’arrivo alla Lazio Women non è stato facile per la calciatrice Emma Lundin che appena approdata nella Capitale ha dovuto fare i conti con un serio problema di salute. Ne ha parlato la biancoceleste sui suoi canali social ufficiali.

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Lazio Women, Lundin racconta il suo problema di salute

“12 gennaio, sono andata all’ospedale solo per farmi controllare il braccio dopo aver giocato con il dolore per 10 giorni. Alcune ore dopo, improvvisamente dottori e infermieri erano ovunque, senza che nessuno parlasse davvero inglese. Alla fine, ho avuto la notizia: un coagulo di sangue sul lato sinistro del mio petto. Niente calcio. Nessuna idea su quanto sarei stata fuori o se addirittura sarei tornata a giocare. Il mio cervello si è semplicemente spento. L’unica cosa che volevo era mia mamma. L’ho chiamata, sono riuscita a dire appena una frase e ho attaccato”

Lundin sullo spavento

“Tutto è cambiato. Niente calcio, ero bloccata in un paese in cui non conoscevo nessuno. Questi mesi sono stati i più difficili che io abbia mai affrontato. Non avevo mai avuto paura che potesse accadermi qualcosa, ma questa volta ero terrificata, soprattutto per quello che la mia famiglia avrebbe dovuto affrontare essendo così lontana. Le ragazze della mia squadra sono apparse. Hanno reso tutto un po’ più facile. Mi hanno aiutata con qualsiasi cosa mi servisse e in qualche modo hanno reso la situazione meno brutta. Sarò sempre grata per questo”.

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