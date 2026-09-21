Lazio Women, svelata l’avversaria negli ottavi di Coppa Italia

Tra sabato 19 e domenica 20 dicembre andranno in scena gli ottavi di Coppa Italia, la Lazio Women di mister Grassadonia sfiderà il Como.

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La Lazio Women sfiderà il Como negli ottavi di Coppa Italia.

Le ragazze di mister Grassadonia devono dimenticare in fretta il ko interno contro la Fiorentina, perché il 26 settembre si torna in campo in campionato. Nel frattempo si è giocato un turno di Coppa Italia che ha rivelato l’avversario della Lazio Women negli ottavi di Coppa Italia.

Sarà il Como a contendere il passaggio del turno alle biancocelesti, in virtù del successo per 2-1 sul Brescia. La sfida, in gara secca, andrà in scena fra sabato 19 e domenica 20 dicembre.

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