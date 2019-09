LAZIO WOMEN PAREGGIO DEBUTTO – Le biancocelesti di mister Seleman iniziano il campionato con un pareggio contro la neopromossa San Marino Academy. La squadra femminile della Lazio inaugura la nuova stagione della serie B con il risultato di 2-2.

La partita

La Lazio passa presto in vantaggio al 13esimo minuto con la rete di Visentin che si inserisce tra i difensori del San Marino. La momentanea vittoria non dura però molto, e al 36esimo minuto Barbieri intercetta un retro passaggio corto per il portiere Vicenzi e segna l’1-1. La determinazione che le giocatrici biancoazzurre mostrano all’inizio della ripresa non basta a evitare il secondo gol del San Marino, ma la reazione d’orgoglio permette di raggiungere il meritato pareggio al minuto 81, ancora realizzato da Visentin.

Il tabellino della gara

Marcatori: 13′ Visentin (L), 36′ e 54′ Barbieri (SM), 81′ Visentin (L)

SAN MARINO ACADEMY: Montanari, Menin (60′ Principi), Montalti, Deidda, De Santics, Micciarelli (80′ Piazza), Baldini, Rigaglia, Brambilla, Venturini, Barbieri (80′ Di Luzio) A disposizione: Zaghini, Rossi, Innocenti, Ciccioli, Bianchi, Costantini Allenatore: Alain Conte

LAZIO WOMEN: Vicenzi, Gambarotta, Santoro, Colini, Savini, Duò (65′ Clemente), Castiello, Di Giammarino (65′ Pezzotti), Pittaccio, Coletta (68′ Palombi), Visentin (91′ Lombardozzi). A disposizione: Felicella, Vaccari, Di Fazio, Pedullà Allenatore: Asciraf Seleman

Recupero: 2′ pt, 4′ st

Ammonizioni: 26′ De Santics (SM), 30′ Di Giammarino (L), 45′ Coletta (L), 97′ Principi (SM)