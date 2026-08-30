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Lazio Women per il bis, a Formello c’è il Parma: le formazioni ufficiali

Published

35 minuti ago

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Lazio Women Parma

La prima partita della Serie A Femminile si è conclusa al meglio per la Lazio Women che ha battuto 4-2 il Napoli in casa, ora le biancocelesti di mister Gianluca Grassadonia proveranno a fare il bis anche contro il Parma: queste le formazioni ufficiali del match delle 18:00.

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Lazio Women-Parma, le formazioni ufficiali della seconda di Serie A

LAZIO (3-5-2): Freeman, Zannini, Connolly, Fördős; Visentin, Castiello, Martin, Goldoni, Zanoli; Le Mouël, Camacho.

A disposizione: Cetinja, Gregori, Roddar, Masu, Portales, Longobardi, Sciabica, Monnecchi, Mancini, Frenquellucci.

Allenatore: Gianluca Grassadonia.

PARMA: Ceasar; Jorde, Merlo, Distefano, Dominguez, Szymaszek, Cavallin, Ambrosi, Ekic, Uffren, Bowie.

A disposizione: Copetti, Fierro, Soares Martins, Sharts, Rabot, Pondini, Minuscoli, Zappettini, Gueguen, Milani, Christensen, Musumeci.

Allenatore: Giovanni Valente.

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1 Milan 6 2
2 Juventus 6 2
3 Udinese 4 2
4 Roma 3 1
5 Inter 3 1
6 Napoli 3 1
7 Lecce 3 1
8 Atalanta 3 1
9 Cagliari 3 1
10 LAZIO 3 1
11 Frosinone 3 2
12 Sassuolo 3 2
13 Como 1 1
14 Torino 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Monza 0 2
19 Venezia 0 2
20 Fiorentina 0 2
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