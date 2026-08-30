LAZIO WOMEN
Lazio Women per il bis, a Formello c’è il Parma: le formazioni ufficiali
La prima partita della Serie A Femminile si è conclusa al meglio per la Lazio Women che ha battuto 4-2 il Napoli in casa, ora le biancocelesti di mister Gianluca Grassadonia proveranno a fare il bis anche contro il Parma: queste le formazioni ufficiali del match delle 18:00.
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Lazio Women-Parma, le formazioni ufficiali della seconda di Serie A
LAZIO (3-5-2): Freeman, Zannini, Connolly, Fördős; Visentin, Castiello, Martin, Goldoni, Zanoli; Le Mouël, Camacho.
A disposizione: Cetinja, Gregori, Roddar, Masu, Portales, Longobardi, Sciabica, Monnecchi, Mancini, Frenquellucci.
Allenatore: Gianluca Grassadonia.
PARMA: Ceasar; Jorde, Merlo, Distefano, Dominguez, Szymaszek, Cavallin, Ambrosi, Ekic, Uffren, Bowie.
A disposizione: Copetti, Fierro, Soares Martins, Sharts, Rabot, Pondini, Minuscoli, Zappettini, Gueguen, Milani, Christensen, Musumeci.
Allenatore: Giovanni Valente.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Milan
|6
|2
|2
|Juventus
|6
|2
|3
|Udinese
|4
|2
|4
|Roma
|3
|1
|5
|Inter
|3
|1
|6
|Napoli
|3
|1
|7
|Lecce
|3
|1
|8
|Atalanta
|3
|1
|9
|Cagliari
|3
|1
|10
|LAZIO
|3
|1
|11
|Frosinone
|3
|2
|12
|Sassuolo
|3
|2
|13
|Como
|1
|1
|14
|Torino
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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