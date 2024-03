Lazio Women, Popadinova denuncia furto sui social: i dettagli

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO WOMEN POPADINOVA FURTO - Brutta disavventura per Evodkia Popadinova. La calciatrice della Lazio Women ha subito un tentativo di furto ed è stata minacciata con una pistola, come denunciato da lei stessa sui social. Ecco di seguito i dettagli di questa triste vicenda.

Lazio Women, Popadinova derubata: la denuncia social

Subito dopo aver subito il furto, la Popadinova ha ripreso l'aggressore e ha pubblicato una storia su Instagram, nella quale si ritrae e denuncia con un video l'accaduto, affermando: "Non mi sono mai sentita così in pericolo in un'altra nazione, e ho vissuto in America, in Inghilterra. Non mi era mai successo prima in pieno giorno. Le persone pazze sono ovunque, ma in Italia mi era già capitato di essere stata derubata a Napoli".