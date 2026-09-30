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Lazio Women | Gli impegni dalla quarta alla sesta giornata di campionato

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2 ore ago

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Entrata del centro sportivo della Lazio a Formello Lazionews.eu

La FIGC ha reso noti gli impegni della Serie A Femminile dalla quarta alla sesta giornata, ecco quando gioca la Lazio Women di mister Grassadonia.

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Le partite della Lazio Women dalla quarta alla sesta giornata

Dopo il pareggio contro il Parma alla prima giornata, la Lazio è attesa dal derby contro la Roma questo sabato alle ore 18.00 per la seconda giornata. Nel terzo turno le biancocelesti invece se la vedranno con la Ternana tra le mura amiche sabato 17 ottobre con fischio d’inizio previsto per le ore 18.00.

Per quanto riguarda invece le date rese note oggi, la Lazio affronterà il Como Women per la quarta giornata domenica 25 ottobre alle ore 12.30 a Formello mentre per la quinta giornata la squadra sarà in trasferta contro l’Inter, sempre di domenica ed al medesimo orario. La sesta giornata vedrà invece a Roma la sfida tra Lazio e Napoli, l’8 novembre alle ore 18.00.

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2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
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