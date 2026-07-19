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Ritiro al via per la Lazio Women a Celano

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38 minuti ago

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In attesa dell’esordio ufficiale nella Serie A Women’s Cup, in programma domenica 23 agosto, alle ore 20:30, allo stadio Mirko Fersini, la Lazio Women è pronta ad aprire la propria stagione 2026/27 con la preparazione necessaria: il ritiro sarà a Celano.

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Il ritiro della Lazio Women sta per partire a Celano

Terminate le visite mediche e i test atletici, svolti presso l’S.S. Lazio Training Center nei gorni passati, nella mattinata di lunedì 20 luglio la squadra femminile guidata da mister Gianluca Grassadonia partirà alla volta di Celano. Qui svolgerà il ritiro precampionato fino al 30 luglio. Le biancocelesti alloggeranno in città e terranno le sedute di allenamento presso lo stadio Fabio Piccone.

Nel corso della preparazione sono in programma due test: il 24 luglio contro la formazione del Pineto e il 29 contro il Napoli Women. La S.S. Lazio ha rivolto un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Celano per la collaborazione, l’accoglienza e la preziosa disponibilità dimostrate nell’organizzazione del ritiro e delle iniziative sociali collegate.

Le calciatrici convocate da mister Grassadonia:

Portieri: Cetinja, Gregori, Mukasa;
Difensori: Connolly, Cursi, Fördős ,Frenquellucci, Masu, Sambucci, Zannini, Zanoli;
Centrocampiste: Castiello, Goldoni, Le Mouël, Martin, Monnecchi, Portales, Roddar, Sciabica;
Attaccanti: Longobardi, Mancini, Visentin.

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