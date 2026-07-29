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Lazio Women, termina il ritiro: oggi l’ultima amichevole

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3 ore ago

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Lazio Women ritiro

Ritiro in fase conclusiva per la Lazio Women che tra qualche ore scenderà in campo per la sua ultima partita prima di tornare nel proprio quartiere generale: in quel di Celano, sede del precampionato biancoceleste, arriva il Napoli Women.

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Buone risposte per mister Gianluca Grassadonia che oggi pomeriggio disporrà in campo le sue biancocelesti per l’ultima volta in questo ritiro estivo: alle 17:30 ci sarà il fischio d’inizio del match contro il Napoli Women. Avversario di livello per la Lazio che nelle ore successive farà il proprio ritorno nella Capitale. Lì si andrà avanti con i preparativi, soprattutto in vista della ripresa del campionato fissata per il 27 settembre. Giorno in cui la Lazio Women si misurerà con il Parma nel match d’esordio di Serie A.

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