LAZIO WOMEN SELEMAN – Nella giornata di ieri, la Lazio Women ha pareggiato per 3-3 contro l’Inter non riuscendo però a passare il turno di Coppa Italia. L’allenatore delle biancocelesti Seleman, ha parlato così del match ai microfoni del canale ufficiale del club capitolino.

Le parole di Seleman

“Sono orgoglioso della prestazione di ieri delle ragazze, le altre squadre di Serie B hanno sempre perso con passivi importanti contro quelle di Serie A. Abbiamo fermato l’Inter sul 3-3, non si è vista la differenza tra noi e loro e questo deve essere un punto di ripartenza, facendo capire a tutti che con il lavoro si può arrivare a fare grandi partite. Il merito è anche delle ragazze che non hanno giocato, segno di grande maturità ed attaccamento alla squadra. Ultimamente qualche dettaglio non è andato per il verso giusto ma il nostro obiettivo non cambia, è quello della promozione. Queste ragazze in un anno e mezzo hanno perso solamente tre partite, tutte contro il Napoli”.

