Lazio Women, Serie A Women’s Cup: ecco la data del sorteggio

Lunedì 6 luglio alle ore 11 saranno sorteggiati i gironi della Serie A Women’s Cup, si parte il 22 agosto con la prima giornata: ecco la posizione della Lazio Women e come funziona.

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Seria A Women’s Cup, il sorteggio per la Lazio Women

Il torneo è diviso in 3 gironi, ciascuno composto da 4 squadre, alle semifinali accederanno le prime classificate e la migliore seconda, e sarà giocata in una gara unica con un sorteggio per determinare chi gioca in casa. In ogni girone sarà inserita una squadra tra la posizione 1-3, una tra la posizione 4-6, una tra la 7-9 e una tra la posizione 10-12. Ecco la posizione della Lazio women:

1 – Juventus

2 – Roma

3 – Inter

4 – Fiorentina

5 – Lazio

6 – Milan

7 – Napoli Women

8 – Como Women

9 – Sassuolo

10 – Ternana Women

11 – Parma

12 – Como 1907

Il calendario della Serie A Women’s Cup

PRIMA GIORNATA (22-23 agosto)

SECONDA GIORNATA (29-30 agosto)

TERZA GIORNATA (5-6 settembre)

SEMIFINALI (12-13 settembre)

FINALE (19 o 20 settembre, da definire)

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