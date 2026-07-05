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Lazio Women, Serie A Women’s Cup: ecco la data del sorteggio
Lunedì 6 luglio alle ore 11 saranno sorteggiati i gironi della Serie A Women’s Cup, si parte il 22 agosto con la prima giornata: ecco la posizione della Lazio Women e come funziona.
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Seria A Women’s Cup, il sorteggio per la Lazio Women
Il torneo è diviso in 3 gironi, ciascuno composto da 4 squadre, alle semifinali accederanno le prime classificate e la migliore seconda, e sarà giocata in una gara unica con un sorteggio per determinare chi gioca in casa. In ogni girone sarà inserita una squadra tra la posizione 1-3, una tra la posizione 4-6, una tra la 7-9 e una tra la posizione 10-12. Ecco la posizione della Lazio women:
- 1 – Juventus
- 2 – Roma
- 3 – Inter
- 4 – Fiorentina
- 5 – Lazio
- 6 – Milan
- 7 – Napoli Women
- 8 – Como Women
- 9 – Sassuolo
- 10 – Ternana Women
- 11 – Parma
- 12 – Como 1907
Il calendario della Serie A Women’s Cup
- PRIMA GIORNATA (22-23 agosto)
- SECONDA GIORNATA (29-30 agosto)
- TERZA GIORNATA (5-6 settembre)
- SEMIFINALI (12-13 settembre)
- FINALE (19 o 20 settembre, da definire)
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