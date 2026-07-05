Connect with us

NOTIZIE

Lazio Women, Serie A Women’s Cup: ecco la data del sorteggio

Published

39 minuti ago

on

LAZIO WOMEN

Lunedì 6 luglio alle ore 11 saranno sorteggiati i gironi della Serie A Women’s Cup, si parte il 22 agosto con la prima giornata: ecco la posizione della Lazio Women e come funziona.

Leggi anche: Buon compleanno Crespo! Gli auguri della società (FOTO)

Seria A Women’s Cup, il sorteggio per la Lazio Women

Il torneo è diviso in 3 gironi, ciascuno composto da 4 squadre, alle semifinali accederanno le prime classificate e la migliore seconda, e sarà giocata in una gara unica con un sorteggio per determinare chi gioca in casa. In ogni girone sarà inserita una squadra tra la posizione 1-3, una tra la posizione 4-6, una tra la 7-9 e una tra la posizione 10-12. Ecco la posizione della Lazio women:

  • 1 – Juventus
  • 2 – Roma
  • 3 – Inter
  • 4 – Fiorentina
  • 5 – Lazio
  • 6 – Milan
  • 7 – Napoli Women
  • 8 – Como Women
  • 9 – Sassuolo
  • 10 – Ternana Women
  • 11 – Parma
  • 12 – Como 1907

Il calendario della Serie A Women’s Cup

  • PRIMA GIORNATA (22-23 agosto)
  • SECONDA GIORNATA (29-30 agosto)
  • TERZA GIORNATA (5-6 settembre)
  • SEMIFINALI (12-13 settembre)
  • FINALE  (19 o 20 settembre, da definire)

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

PIÙ LETTI