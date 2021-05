Lazio Women, serve la vittoria contro il Tavagnacco per aggiudicarsi il titolo

- Advertisement -

LAZIO WOMEN SERIE A – Dopo la conquista della Serie A, la Lazio Women vuole aggiudicarsi il titolo. Alle 15:00, le ragazze di Carolina Morace ospiteranno, allo stadio Mirko Fersini, il Tavagancco Femminile. Al momento le aquilotte sono prime a un punto dal Pomigliano, impegnato a Ravenna nel pomeriggio. Bisogna vincere, quindi, per la conquista del primo posto e per non dover sperare nel passo falso delle avversarie.