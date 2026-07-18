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Julia Roddar, una ex Leonessa per la Lazio Women

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1 ora ago

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Giunge un altro rinforzo per la rosa della Lazio Women di mister Grassadonia: nel comunicato ufficiale della società viene confermata l’acquisizione di Julia Roddar, ex giocatrice delle London City Lionesses. A ufficializzare il trasferimento è stato il club attraverso una nota.

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La Lazio Women acquisisce Julia Roddar

“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. annuncia che Julia Roddar è una nuova calciatrice biancoceleste. Centrocampista classe 1992 è reduce dall’esperienza con il London City Lionesses, club con cui ha militato nella massima serie inglese collezionando tredici presenze. Nella lunga carriera Roddar ha vestito le maglie, tra le altre, di Goteborg e Hammarby, conquistando due campionati svedesi, e dei Washington Spirit disputando la NWSL statunitense. Nel palmares della svedese spiccano il bronzo conquistato ai Mondiali 2019 e la medaglia d’argento ottenuta alle Olimpiadi di Tokyo 2020.”

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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