LAZIONALI | Due giocatori biancocelesti in gol

LAZIO NAZIONALI – Non solo l’Italia di Ciro Immobile e Francesco Acerbi. Proseguono gli impegni dei giocatori della Lazio impegnati a difendere i colori delle rispettive nazioni. Tra ieri e mercoledì è stato il turno di diversi biancocelesti: da Milinkovic-Savic a Muriqi, andiamo a vedere come si sono comportati i cosidetti ‘Lazionali‘.

Russia – Croazia: Basic in tribuna

La Croazia esce indenne dalla fredda trasferta russa e porta a casa uno 0-0 che le permette di mantenere la testa del Girone H. Nella partita, tutt’altro che entusiasmante, da segnalare in ottica Lazio la tribuna riservata a Toma Basic. Il nuovo acquisto biancoceleste, convocato dal ct Dalic, dovrà aspettare la prossima partita, in programma domani, per provare a scendere in campo.

Qatar – Serbia: panchina per Milinkovic

Nella giornata di mercoledì, Toma Basic non era l’unico biancoceleste potenzialmente impiegabile nelle sfide nazionali. Tuttavia, esattamente come il croato, anche il serbo Milinkovic-Savic non è sceso in campo. Con ogni probabilità, il tecnico Stojkovic ha preservato il ‘Sergente’ dall’amichevole con il Qatar per farlo arrivare pronto e in palla all’importante doppia sfida con Lussemburgo e Irlanda.

Turchia – Montenegro: Marusic in gol

L’unica gioia nazionale a tinte biancocelesti della giornata di mercoledì l’ha data Adam Marusic. Il terzino della Lazio, al solito titolare nel Montenegro, è andato in gol nella sfida in casa della Turchia. Una marcatura importante, arrivata allo scadere del primo tempo, che ha permesso alla selezione balcanica di riacciuffare la gara e portarla verso il finale 2-2.

Polonia – Albania: serata storta per Hysaj e Strakosha

Niente da fare a Varsavia per Elseid Hysaj e Thomas Strakosha. I due biancocelesti, rappresentati dell’Albania di Reja, sono capitolati al cospetto di una Polonia troppo superiore, capaci di imporsi con il risultati di 4-1.

Georgia – Kosovo: Muriqi decisivo

Dopo i novanta minuti con gol per Marusic in Turchia – Montenegro, ieri sera è arrivata la rete di un altro tesserato biancoceleste. Si tratta di Vedat Muriqi. Il ‘Pirata’, alla guida dell’attacco del Kosovo, ha deciso al 18′ del primo tempo la sfida con la Georgia. Un’altra conferma al fatto che, in questa stagione, il colosso della Lazio non vuole lasciare nulla al caso.