LAZZARI LAZIO NAPOLI – Questa sera la Lazio ha sconfitto per 1-0 il Napoli grazie alla rete di Ciro Immobile. Manuel Lazzari ha parlato così del match ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste ed in zona mista.

“10 vittorie di fila: non l’avrebbe mai detto nessuno”

“10 vittorie di fila nessuno lo avrebbe mai detto, oggi non era facile affrontare il Napoli. Nel primo tempo una grande Lazio nel secondo siamo calati fisicamente ma abbiamo difeso compatti e trovato il gol con Ciro nel finale.”

”Relax assolutamente no”

“Relax assolutamente no, altrimenti non avremmo fatto 10 vittorie di fila. Da domani saremo già in campo per preparare la sfida di coppa Italia, speriamo di continuare così”