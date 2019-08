NEWS DELLA GIORNATA – Inizia una nuova settimana biancoceleste, che si concluderà con il primo match di campionato contro la Sampdoria in programma domenica 25 agosto, alle 20.45. Ecco tutte le notizie di oggi.

L’INTERVENTO DI LAZZARI – Intervento perfettamente riuscito per Manuel Lazzari, che alle 15.30 si è sottoposto all’operazione per ridurre la frattura al III metacarpo della mano destra. Al termine dell’intervento, l’esterno ha promesso: “Tra un paio di giorni si torna a correre!“. La speranza è quello di recuperarlo almeno per il derby, la cui vendita dei tagliandi partirà sabato 24 agosto: ecco i prezzi.

CALCIOMERCATO – Sfuma definitivamente Bas Dost – vicinissimo all’Eintracht – aumenta la concorrenza per il baby Vignato. Pavlovic–Lazio, tutto fatto: arriva anche la conferma dell’agente. Solo sondaggi, invece, per Rodrigo De Paul.

IL RESTO DELLE NEWS – Finalmente i funerali di Diabolik hanno una data: ecco quando verranno celebrati. Argentina, convocato Correa; Balotelli si presenta a Brescia e punta la Nazionale. Samp, domani la ripresa degli allenamenti in vista della Lazio, che intanto piange la scomparsa dell’ex portiere Carrus.

Alessandra Marcelli