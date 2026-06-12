CALCIOMERCATO LAZIO
Lazzari, non solo Sassuolo: sul terzino il pressing anche del Monza
Manuel Lazzari è uno dei giocatori che, molto probabilmente, verrà sacrificato sul mercato; oltre al Sassuolo, come raccontato nei giorni scorsi, sul terzino biancoceleste sarebbe spuntato anche l’interesse da parte del Monza.
Leggi anche: Zaccagni, con Gattuso di nuovo leader: con Rino vuole tornare protagonista
Calciomercato: il Monza su Lazzari, tutti gli aggiornamenti
Come riportato da Alfredo Pedullà, il neopromosso Monza avrebbe messo gli occhi su Manuel Lazzari, terzino della Lazio con il contratto in scadenza nel 2027. Con Floriani Mussolini destinato a rimanere a Formello, ecco che su quella corsia si libererebbe una casella in ottica mercato in uscita. Al momento parrebbe esserci una sorta di testa a testa tra brianzoli ed emiliani, ma il mercato deve ancora ufficialmente partire.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 ora ago
Romagnoli scalpita per andarsene, ma Lotito vuole limare ancora qualche dettaglio
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Mandas – Bournemouth, fissata la deadline: quanto è disposta ad attendere la Lazio?
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Naufraga l’affare Diogo Leite: pista chiusa, un altro club su di lui
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Le ultime sulle condizioni di Cataldi: a rischio l’inizio del ritiro