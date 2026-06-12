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CALCIOMERCATO LAZIO

Lazzari, non solo Sassuolo: sul terzino il pressing anche del Monza

Published

7 ore ago

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Manuel Lazzari

Manuel Lazzari è uno dei giocatori che, molto probabilmente, verrà sacrificato sul mercato; oltre al Sassuolo, come raccontato nei giorni scorsi, sul terzino biancoceleste sarebbe spuntato anche l’interesse da parte del Monza.

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Calciomercato: il Monza su Lazzari, tutti gli aggiornamenti

Come riportato da Alfredo Pedullà, il neopromosso Monza avrebbe messo gli occhi su Manuel Lazzari, terzino della Lazio con il contratto in scadenza nel 2027. Con Floriani Mussolini destinato a rimanere a Formello, ecco che su quella corsia si libererebbe una casella in ottica mercato in uscita. Al momento parrebbe esserci una sorta di testa a testa tra brianzoli ed emiliani, ma il mercato deve ancora ufficialmente partire.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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