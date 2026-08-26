Lazzari, il futuro è lontano dalla Lazio: il Monza torna sul terzino

Manuel Lazzari è uno dei giocatori che, molto probabilmente, verrà sacrificato sul mercato; oltre al Sassuolo, come raccontato nei giorni scorsi, sul terzino biancoceleste sarebbe spuntato anche l’interesse da parte del Monza.

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Calciomercato: il Monza su Lazzari, tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 26 AGOSTO – Come riportato da Il Messaggero, il Monza potrebbe ritornare con forza su Manuel Lazzari. Il club brianzolo cerca una pedina di esperienza da aggiungere alla rosa. Il tempo stringe, ma il futuro di Lazzari alla Lazio appare segnato.

AGGIORNAMENTO 19 LUGLIO – La pista che porta Lazzari verso il Monza non si è mai raffreddata, ma è senz’altro più tiepida di com’era a inizio mercato. Lotito ha fatto intendere che non farà sconti e allora il Monza, così come il Sassuolo e la Fiorentina, restano alla finestra.

AGGIORNAMENTO 8 LUGLIO – Come riferito da La Repubblica, il Monza è tornato a farsi sotto per Manuel Lazzari, che andrà a scadenza nel 2027. La Lazio vuole monetizzare la cessione del calciatore, Lotito non ha alcuna intenzione di regalarne il cartellino. Il club brianzolo dovrà quindi mettere sul piatto una proposta concreta per il terzino biancoceleste, proposta che al momento non è ancora giunta a Formello.

AGGIORNAMENTO 13 GIUGNO – Manuel Lazzari è fra i giocatori in partenza dalla Lazio. Come riportato da il Corriere dello Sport, il terzino biancoceleste non rientra nei piani di Gennaro Gattuso. Sulla corsia destra resterà sicuramente Adam Marusic, e sarà valutato anche Floriani Mussolini, reduce dall’ottima stagione con la Cremonese. La Lazio è quindi pronta a trovare un nuovo club per Lazzari, dopo le sue sette stagioni nella Capitale.

Come riportato da Alfredo Pedullà, il neopromosso Monza avrebbe messo gli occhi su Manuel Lazzari, terzino della Lazio con il contratto in scadenza nel 2027. Con Floriani Mussolini destinato a rimanere a Formello, ecco che su quella corsia si libererebbe una casella in ottica mercato in uscita. Al momento parrebbe esserci una sorta di testa a testa tra brianzoli ed emiliani, ma il mercato deve ancora ufficialmente partire.

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