Era già scivolato indietro nelle gerarchie dell’ex tecnico biancocelesre Maurizio Sarri, ora Manuel Lazzari potrebbe proprio lasciare la Lazio, nella sessione di calciomercato estivo del 2026: piacerebbe al Sassuolo, che ci starebbe pensando seriamente.

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Calciomercato: Lazzari piace al Sassuolo, tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 18 GIUGNO 2026 – Secondo quanto riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, il Sassuolo sarebbe tornato su Manuel Lazzari. Vista l’impossibilità ad arrivare a Favasulli, ecco che il club emiliano avrebbe virato nuovamente sull’esperto terzino biancoceleste.

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO 2026 – Il Sassuolo non molla Lazzari, profilo che continua a piacere molto in Emilia. Dopo il tentativo della scorsa estate, poi sfumato a causa del blocco del mercato biancoceleste, i neroverdi sono ora pronti a riprovarci, come evidenzia il Corriere dello Sport. Il tempismo è buono, dal momento che il laterale va in scadenza nel 2027 e una cessione in questa sessione ne eviterebbe la partenza a parametro zero.

AGGIORNAMENTO 1 GIUGNO 2026 – Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, il Sassuolo, anche in questa sessione estiva, starebbe monitorando con un certo interesse Manuel Lazzari. Già in inverno si erano susseguite voci di mercato, ma poi il blocco aveva fatto fermare tutto. Ora c’è da capire, eventualmente, se e come cambierà la situazione.

AGGIORNAMENTO 21 GENNAIO: Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, insiste sulla pista Lazzari-Sassuolo. A suo dire, i neroverdi lo seguono già dalla scorsa estate, ma in quel periodo non poterono farsi avanti a causa del mercato bloccato della Lazio. Ora, a situazione risolta, il Sassuolo può tornare alla carica per tentare di portare il calciatore in Emilia e lo farà nei prossimi giorni.

In casa Lazio si lavora per rinnovare il parco terzini. Con Nuno Tavares che dovrebbe salutare e Pedraza che sembra a un passo dall’arrivo, l’idea sarebbe quella di cedere anche Manuel Lazzari.

La Repubblica sottolinea come il Sassuolo sembrerebbe intenzionato a spingere sul terzino biancoceleste, che ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e potrebbe lasciare Formello nel prossimo mese.

Lavori in corso, dunque, anche sulla fascia destra.

Redazione Lazionews.eu

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