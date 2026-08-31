Era già scivolato indietro nelle gerarchie dell’ex tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, ora Manuel Lazzari potrebbe proprio lasciare la Lazio, nella sessione di calciomercato estivo del 2026: piacerebbe al Sassuolo, che ci starebbe pensando seriamente.

LEGGI ANCHE: Dia piace in Ligue 1: il senegalese può partire

Calciomercato: Lazzari piace al Sassuolo, tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 31 AGOSTO – Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, il Sassuolo può tornare alla carica per Lazzari. Fabiani ci spera, vorrebbe piazzare il terzino altrove, essendo la fascia destra coperta da Marusic e Floriani Mussolini.

AGGIORNAMENTO 28 AGOSTO – Sta per sfumare la candidatura del Sassuolo come futura squadra di Lazzari. I neroverdi infatti, secondo Gianluca Di Marzio, avrebbero virato con decisione su Van Der Brempt, terzino del Como.

Manuel Lazzari era nella lista del Sassuolo, alla ricerca di un nuovo terzino destro da regalare ad Aquilani. I neroverdi, però, hanno scelto di scartare il calciatore della Lazio: il primo obiettivo era Belghali del Verona, ma dopo che la trattativa si è arenata hanno scelto di virare altrove. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Sassuolo adesso è a un passo da Van Der Brempt, terzino belga di proprietà del Como.

AGGIORNAMENTO 25 AGOSTO – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Sassuolo avrebbe riaperto il dossier relativo a Belghali, del Verona. Di conseguenza, si raffredda la pista Lazzari.

AGGIORNAMENTO 23 AGOSTO – Anche per Il Messaggero quello di Lazzari è un nome caldo per il Sassuolo, ai neroverde serve un nuovo innesto in quella zona di campo mentre la Lazio, in quanto a terzini, oggi abbonda. Mentre si continua a lavorare per la cessione di un terzino sinistro, uno tra Nuno Tavares e Pellegrini dovrebbe partire, si prova a piazzare anche l’ex SPAL. A quel punto i nomi per la corsia destra rimarrebbero Floriani e Marusic.

AGGIORNAMENTO 21 AGOSTO – Secondo Gianluca Di Marzio, il Sassuolo continua a seguire Manuel Lazzari. Il suo nome, tuttavia, resiste solo sullo sfondo, come alternativa al piano A che porta a Belghali del Verona. L’ex Spal sarebbe il terzo terzino destro della Lazio, dopo Marusic e Floriani Mussolini, e potrebbe partire.

AGGIORNAMENTO 26 GIUGNO 2026 – Lazzari non ha spazio in biancoceleste e la società vuole ridurre i costi, e dunque gli ingaggi, alla luce del complicato quadro finanziario. Il calciatore è dato nel mirino del Sassuolo da tempo, ma gli emiliani non si sono mai fatti avanti con convinzione, come evidenzia il Corriere dello Sport.

AGGIORNAMENTO 18 GIUGNO 2026 – Secondo quanto riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, il Sassuolo sarebbe tornato su Manuel Lazzari. Vista l’impossibilità ad arrivare a Favasulli, ecco che il club emiliano avrebbe virato nuovamente sull’esperto terzino biancoceleste.

AGGIORNAMENTO 3 GIUGNO 2026 – Il Sassuolo non molla Lazzari, profilo che continua a piacere molto in Emilia. Dopo il tentativo della scorsa estate, poi sfumato a causa del blocco del mercato biancoceleste, i neroverdi sono ora pronti a riprovarci, come evidenzia il Corriere dello Sport. Il tempismo è buono, dal momento che il laterale va in scadenza nel 2027 e una cessione in questa sessione ne eviterebbe la partenza a parametro zero.

AGGIORNAMENTO 1 GIUGNO 2026 – Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, il Sassuolo, anche in questa sessione estiva, starebbe monitorando con un certo interesse Manuel Lazzari. Già in inverno si erano susseguite voci di mercato, ma poi il blocco aveva fatto fermare tutto. Ora c’è da capire, eventualmente, se e come cambierà la situazione.

AGGIORNAMENTO 21 GENNAIO: Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, insiste sulla pista Lazzari-Sassuolo. A suo dire, i neroverdi lo seguono già dalla scorsa estate, ma in quel periodo non poterono farsi avanti a causa del mercato bloccato della Lazio. Ora, a situazione risolta, il Sassuolo può tornare alla carica per tentare di portare il calciatore in Emilia e lo farà nei prossimi giorni.

In casa Lazio si lavora per rinnovare il parco terzini. Con Nuno Tavares che dovrebbe salutare e Pedraza che sembra a un passo dall’arrivo, l’idea sarebbe quella di cedere anche Manuel Lazzari.

La Repubblica sottolinea come il Sassuolo sembrerebbe intenzionato a spingere sul terzino biancoceleste, che ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e potrebbe lasciare Formello nel prossimo mese.

Lavori in corso, dunque, anche sulla fascia destra.

Redazione Lazionews.eu

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP