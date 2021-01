Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZZARI PARMA LAZIO INTERVISTE – La partita tra Parma e Lazio è terminata 2-0. Uno dei protagonisti del match è stato Manuel Lazzari con un assist nel gol dell’1 a 0 di Luis Alberto. L’esterno della nazionale ha preso parola ai microfoni della radio ufficiale della società biancoceleste.

Le parole sulla partita con il Parma

“Ho preso una botta contro la Fiorentina ed ero in dubbio. Fortunatamente sono riuscito a dare una mano alla squadra. Sapevamo che avremmo dovuto dare continuità, ora abbiamo il derby e bisogna stare concentrati. In settimana ho letto molte critiche su di me, avevo voglia di dimostrare e ora sembra che io riesca a fare meglio confronto alle altre uscite. Nel secondo tempo siamo entrati più concentrati, peccato per le occasioni mancate, potevamo fare sicuramente di più”

Il percorso in biancoceleste

“Sono due anni che sono qui e sono cresciuto tanto da più punti di vista, ringrazio il mister e i compagni per questo. Ogni giocatore deve migliorare qualcosa, gli allenamenti servono a questo.”

In vista del derby: il commento sulla Roma

“La Roma sta vivendo un momento molto importante. Il palleggio è la loro forza, hanno molta tecnica. Ma noi siamo la Lazio e venerdì dimostreremo anche le nostre qualità.”

