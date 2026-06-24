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Lazio Women: Le Bihan verso l’Inter

Published

4 ore ago

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Clarisse Le Bihan

Esattamente come la formazione maschile, anche quella della Lazio Women si prepara a vivere un’estate di cambiamenti sul mercato: il più recente, in ordine di tempo, potrebbe essere il trasferimento di Clarisse Le Bihan all’Inter. L’attaccante francese, classe 1994, sembra pronta ad affrontare il salto in una big.

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Le Bihan, attaccante della Lazio Women, è finita nel mirino dell’Inter

Clarisse Le Bihan, biancoceleste dal 2024, è pronta a salutare Formello. In due stagioni con l’aquila sul petto, la francese ha giocato 49 partite, tra campionato e coppe nazionali, segnando 15 gol. Il suo destino sembrerebbe lontano dalla Capitale ma, secondo Tuttosport, ancora in Italia.

Il quotidiano sportivo ha parlato di un interesse concreto da parte dell’Inter, pronta a muoversi per convincere l’esperta calciatrice a trasferirsi in nerazzurro. La pista non è nuova, anzi, se ne parla già da diversi giorni, ma in queste ultime ore sembrerebbe essersi scaldata. Non ci stupirebbe se si arrivasse velocemente a un accordo per la cessione.

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