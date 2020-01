Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SAMPDORIA LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI – Una super Lazio abbatte la Samp in meno di 20 minuti. I quotidiani oggi in edicola premiano i biancocelesti: il migliore è Immobile, subito dopo c’è l’8 del Corriere a Lazzari e Acerbi. Un 9 del Messaggero anche per Inzaghi.

CORRIERE DELLO SPORT: Strakosha 6; Patric 7,5, Acerbi 8 (dal 66′ Vavro 6), Radu 7,5 (dal 49′ Bastos 7); Lazzari 8, Milinkovic 7.5, Leiva 7,5, Luis Alberto 7,5, Jony 7,5; Caicedo 7 (dal 58′ Adekanye 6,5), Immobile 9. All.: Inzaghi 8.

MESSAGGERO: Strakosha 6,5; Patric 6,5, Acerbi 7 (dal 66′ Vavro 6), Radu 6 (dal 49′ Bastos 6,5); Lazzari 7,5, Milinkovic 7, Leiva 7,5, Luis Alberto 7,5, Jony 7; Caicedo 7,5 (dal 58′ Adekanye 6,5), Immobile 9. All.: Inzaghi 9.

