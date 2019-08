PAGELLE DEI QUOTIDIANI – Nella serata di ieri, la Lazio ha sconfitto per 2-1 il Celta Vigo in amichevole, conquistando il trofeo Memorial Quinocho. Per i biancocelesti è stata decisiva la doppietta di Immobile. Inutile la rete dei galiziani a fine primo tempo con Beltran che beffa un non perfetto Strakosha. Di seguito i voti dei quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT – Strakosha 5 ; Vavro 6.5 (Patric 6), Acerbi 7, Radu 6.5 (Bastos 6); Lazzari 7, Parolo 7, Leiva 6.5 (Cataldi 6.5), Luis Alberto 6 (Berisha s.v), Jony 7.5 (Adekanye 6); Correa 7, Immobile 8 (Caicedo 6), (Andre Anderson 6); All. Inzaghi 7.5.